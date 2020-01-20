РИАМО - 20 янв. В столице на фестивале «Путешествие в Рождество» с 20 по 24 января пройдет множество спектаклей, концертов и мастер-классов, гостей ждут на площадках в центре города и в округах, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

«Для гостей запланированы сотни бесплатных мастер-классов – например, по приготовлению сладостей (по старинным и современным рецептам), по различным стилям художественной росписи, по созданию ароматных саше и по гончарному делу. Спортивные площадки приглашают покататься на коньках, поиграть в керлинг и покататься на сноуборде (в том числе и в компании чемпионов по этому виду спорта)», — говорится в сообщении.

Площадки фестиваля работают с 11:00 до 21:00.

На Манежной площади в понедельник и четверг в первой половине дня (до 16:00) гостей научат готовить вкуснейшие шоколадные конфеты, а затем – расписывать пряники. А во вторник и в пятницу - мастертить красивые скетчбуки и ароматные саше. Ежедневно в 19:00 на сцене этой площадки будут идти концерты московских музыкальных групп. Например, 22 января выступит коллектив Jazzy Christmas, а 24 января – Shoo Music Band.

На Городецкой улице в 17:00 и 18:00 будут идти ремесленные занятия, гости смогут бесплатно поучаствовать в уроках прядения, ткачества, гончарного дела, сделать оттиск на печатном станке и смастерить рождественскую свечу. А на кулинарах мастер-классах научат готовить средневековые угощения.

Освоить секреты приготовления блюд по старинным европейским рецептам можно и на улице Перерва – также в 17:00 и 18:00. В расписании занятий этой недели - яблочные и сырные фриттеры (оладьи), итальянские трехцветные ньокки (клецки) и аппетитные лепешки с зеленью и рикоттой.

Концерты и представления будут идти каждый день с 18:00 на сценах 15 окружных площадок «Путешествия» - на площади Славы, улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской, Тимирязевской, Святоозерской, Перерва, Хачатуряна, в сквере у Гольяновского пруда, на бульваре Дмитрия Донского, Ореховом бульваре, Сиреневом бульваре (в Троицке), а также на площади Юности и на бульварной зоне 16-го микрорайона в Зеленограде.

Также гости могут поиграть в керлинг на Школьной улице. Там же с 12:00 до 21:00 проходят бесплатные мастер-классы. А на Новом Арбате возле дома 21 всех желающих научат кататься на сноуборде. 20 января освоить этот вид спорта приглашает серебряный призер чемпионата России в 2013 году в дисциплине «Хаф-Пайп», серебряный призер этапа Кубка Европы Павел Харитонов, 21 января - мастер спорта, тренер сборной Москвы, первая чемпионка России Светлана Бузенкова.

«Путешествие в Рождество» – самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник «Московских сезонов». В прошлом году на его площадках побывали рекордные 18,6 миллиона гостей.