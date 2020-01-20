РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 янв. В библиотеке культурно-досугового центра «Октябрьский» с 22 по 30 января пройдет выставка «Книги, врачующие душу и тело», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Мероприятие посвящено Всемирному дню религии и подготовлено в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«В экспозиции представлены книги «Родные Святые», «Библия для детей», «Святые места России», «Пасхальные рассказы» и другие. Открытие выставки состоится 22 января в 10:00», – говорится в сообщении.

Всех желающих посетить выставку ждут по адресу: поселок Октябрьский, улица 60 Лет Победы, дом №5.

Всемирный день религии отмечается ежегодно в третье воскресенье января по инициативе ООН с 1950 года. В этот день по всему миру проходят различные мероприятия – концерты, круглые столы, семинары, выставки, посвященные проблемам установления мира и развития толерантности, укреплению взаимопонимания между последователями всех религий.