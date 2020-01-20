РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 янв. Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало предприятие Подольска на 100 тысяч рублей за сброс химикатов в сточные воды, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Инспекторы эконадзора вынесли постановление о назначении административного наказания в отношении Подольского филиала АО «Архбум», которое производит бумажную тару и картон. Работники общества допустили нарушение, вызвавшее в городе сильный резонанс: в течение долгого времени с производственной площадки изливалась жидкость сине-зеленого цвета, попадая в ливневую канализацию соседнего предприятия и стекая вниз по улице Вишневой», – говорится в сообщении.

Ситуацию расследовали сотрудники Подольской городской прокуратуры. Они установили, что «синяя река» образовалась в результате засора канализации. Лабораторный анализ проб сточных вод выявил многократное превышение предельно допустимых концентраций меди, цинка, титана и формальдегида.

«По результатам рассмотрения материалов прокуратуры Минэкологии оштрафовало предприятие и его руководителя на общую сумму 100 тысяч рублей. На сегодняшний день утечка ликвидирована, территория приведена в порядок», – заключается в материале.