РИАМО - 20 янв. Финский министр по делам развития и внешней торговли Вилле Скиннари заявил о заинтересованности Финляндии в продлении скоростной железной дороги Москва - Санкт-Петербург, чтобы запустить поезд, который доставит туристов из одной столицы в другую за шесть часов, сообщает Nation News.

«Финляндия заинтересована в этом проекте, который помог бы увеличить поток туристов в обеих направлениях», - сказал Скиннари.

Он уже обсуждал план проекта с руководителем РЖД Олегом Белозеровым. Маршрут высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург планируют продлить до Хельсинки. Представление проекта намечено на 2022 год.

Информации о количестве средств, которые понадобятся на реализацию проекта, пока нет.