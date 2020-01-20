РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 янв. Молодежь Подольска сможет принять участие в ежегодной V школе вожатых, подать заявку можно до 22 февраля, сообщается в группе «Подольская организация «РСМ» в соцсети «ВКонтакте».

Проект «Школа вожатых» работает в Подольске с 2016 года. Выпускники школы становятся вожатыми в детских лагерях Подольска, Подмосковья, Москвы или Краснодарского края. Программа была разработана и реализована подольской организацией «Российский союз молодежи» (РСМ) в сотрудничестве с комитетом по делам молодежи администрации горокруга.

«В Подольске открылась регистрация горожан (в возрасте от 17 лет) на V Подольскую городскую школу вожатского мастерства «Школа вожатых». По окончании школы и итогам сдачи экзаменов каждый участник получает не только огромный практический опыт, но и персональный сертификат о прохождении образовательных курсов, а также возможность трудоустройства в детские лагеря. В рамках юбилейной школы участников ждут лекции, психологические тренинги, мероприятия и многое другое», – говорится в сообщении.

Для участия в обучении необходимо до 22 февраля отправить заявку и заполнить анкету в группе «Подольская организация «РСМ» в соцсети «ВКонтакте». Узнать подробности можно по телефону: 8(968)537-05-63.

Занятия будут проходить в молодежном центре «Максимум» по адресу: поселок Кузнечики, дом №8.