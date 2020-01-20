РИАМО – 20 янв. Режиссера Сергея Соловьева госпитализировали, затем перевели в реанимацию, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о том, что у Соловьева ишемический инсульт.

«Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию», — рассказал изданию источник из окружения режиссера.

Соловьеву 75 лет. Он окончил мастерскую Михаила Ромма и Александра Столпера режиссерского факультета ВГИК. Одни из его самых известных фильмов – «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Анна Каренина» и многие другие.