РИАМО - 20 янв. Министерство экономического развития России разработало проект постановления о внесении изменений, согласно которому россияне теперь могут легально заказать «красивые» номера для своей машины, сообщает kp.ru.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Новые правила вступят в силу в начале 2021 года.

«Зарезервировать желаемый номер с определенным «красивым» сочетанием букв и цифр можно будет на госуслугах, но за него придется заплатить повышенную пошлину, либо стать победителем торгов», – говорится в сообщении.

Одно физическое лицо сможет участвовать в торгах не более пяти раз одновременно. Торги будут длиться 30 дней.