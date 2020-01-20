РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. На прошедшей неделе почти 25 единиц спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на оперативном совещании начальник управления дорожного хозяйства администрации округа Валерий Подлозный.

«Содержание улично-дорожной сети осуществляли 74 сотрудников подрядных организаций, было задействовано 24 единицы спецтехники. Производилась уборка урн, посадочных площадок и заездных карманов, производилась механизированная и ручная очистка площадей», – сказал Подлозный.

За данный период использовано 141 кубометр песко-соляной смеси и более 5 тонн реагентов. За отчетный период было вывезено более 136 кубометров мусора.