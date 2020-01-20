РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 янв. В Красковском культурном центре подмосковных Люберец в понедельник состоится театрализованная акция «Сегодня обнимается весь мир», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Акция посвящена Международному дню объятий и пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Сказочные герои поиграют с маленькими гостями ККЦ, расскажут о важности объятий в жизни человека и о традициях празднования Международного дня объятий. День объятий – отличный повод стать ближе со своими родными и сказать им, как сильно вы их любите», – говорится в сообщении.

Акция начнется в 17:00, вход свободный. Адрес Красковского культурного центра: поселок Красково, улица Лорха, дом №2.