РИАМО - 20 янв. К крещенским купаниям на специальных площадках в Москве присоединились более 125 тысяч человек, места купаний посетили более 200 тысяч человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

«В ряде водоемов вдоль берега были установлены специальные купели с водой для окунания, с безопасными подходами и спусками. Кроме того, развернуты модули для обогрева и переодевания, организованы места горячего питания, на которых работали полевые кухни. Также на местах крещенских купаний была размещена пожарно-спасательная техника», — говорится в сообщении.

На площадках дежурили сотрудники МЧС, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы, добровольцы, медицинские бригады, сотрудники полиции и Росгвардии. Было задействовано более 50 человек и около 100 единиц техники от московского пожарно-спасательного гарнизона.

Патрульные группы проверяли водоемы, где не было специальных площадок для купаний, чтобы не допустить травмирование и гибель людей. Также сотрудники МЧС дежурили в храмах, предварительно они провели инструктажи на тему противопожарной безопасности для священников и прихожан.

Происшествий на праздничных крещенских мероприятиях допущено не было.

В Москве для традиционных крещенских купаний подготовили 46 площадок, семь из них находились в городских парках.