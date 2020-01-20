РИАМО - 20 янв. Днем в понедельник в новой Москве зафиксировали сильные порывы ветра до 12 метров в секунду, температура в разных округах города составляет 1 – 3,3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде без осадков, температура — 1,9-2,3 градуса. На территории новой Москвы местами слабые осадки, температура воздуха — 1,6-2,3 градуса, местами порывы ветра до 12 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В других округах столицы местами идет слабый дождь. Температура составляет: в Центральном округе – 2,6 – 3,2 градуса, Северном — 2,1-2,9 градуса, Северо-Восточном — 1,9-3 градуса, Восточном — 2,5-2,9 градуса, Юго-Восточном — 2,5-3,3 градуса, Южном — 2,1-3,2 градуса, Юго-Западном — 1,8-2,8 градуса, Западном — 1-2,4 градуса, Северо-Западном — 2,3-2,9 градуса.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра. Предупреждение действует до 11 часов 22 января.