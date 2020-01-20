РИАМО - 20 янв. Станцией МЦД-2 Волоколамская с момента открытия воспользовались более 471 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Станцию открыли 23 ноября 2019 года. Она интегрирована с одноименной станцией столичного метро и расстояние между ними можно преодолеть за 2 минуты.

«Благодаря появлению новой удобной пересадки между станциями метро и МЦД, пассажиропоток ранее маловостребованной станции метро «Волоколамская» вырос на 45%», – говорится в сообщении.

С открытием станции улучшилась транспортная доступность района Митино, в котором проживает около 200 тысяч человек.

Движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск запустили 21 ноября 2019 года. За первые два месяца работы на МЦД было совершено 23,8 миллиона поездок, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года по данным железнодорожным направлениям.

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