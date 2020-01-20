РИАМО - 20 янв. В столице в 2019 году аренда однокомнатных квартир подорожала на 9%, двухкомнатных – на 15%, в этом году цены могут вырасти еще на 7%, говорится в сообщении пресс-службы риэлторского агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

«В настоящее время усредненная цена найма «однушки» составляет 36 тысяч рублей, «двушки» – 54 тысячи рублей в месяц», – говорится в сообщении.

Цены на аренду трех- и многокомнатных квартир практически не изменились и составляют 95 тысяч рублей и 280 тысяч рублей соответственно.

Эксперты прогнозируют увеличение цен в 2020 году до 5-7%. Причиной стало повышение активности арендаторов, обусловленное отложенным спросом из-за подорожания первичного и вторичного жилья. Часть потенциальных покупателей вынуждена временно перейти в статус арендаторов.

Число сделок на аренду также должно расти за счет притока в столицу региональных и иностранных нанимателей, что было зафиксировано в 2019 году. Москвичи, сдающие свои единственные квартиры внаем, тоже пополняют состав арендаторов бюджетных объектов.

Повышение стоимости найма жилья также способствует развитие транспортной инфраструктуры – открытие новых станций метро и МЦД. В городе рост арендных ставок уместен лишь в размере суммы, прежде вычитавшейся за неудобства – когда приходилось добираться до метро наземным транспортом. Если говорить об областных территориях в зоне МЦД, то там уже сейчас арендные ставки выросли примерно на 15%.

Первые позиции на рынке предложения и спроса жилья в Москве сегодня занимают: Центральный округ с 27% от общего объема, Южный округ – 14% и Юго-Западный округ – 11%.