РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 янв. Очередная игра проекта «ЭкоХоккей» пройдет в Люберцах 25 января, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Идея экологического хоккея принадлежит общественной организации «ЭкоСпорт» и региональному оператору «ЭкоЛайн-Воскресенск». Администрация округа поддержала данный проект. Первая игра в рамках проекта прошла в Люберцах 17 января на площадке у дома №146 по Октябрьскому проспекту.

«Экохоккей – интересный и познавательный вид спорта. С огромным удовольствием принял участие в самой первой игре! Уверен, что многие люберчане по достоинству оценят экохоккей и присоединятся к следующей игре, которая запланирована на 25 января на стадионе «Торпедо». Надеюсь, что погодные условия позволят нам провести ее», – сказал Ружицкий.

Ворота в экохоккее разделены на серую и синюю секции, что символизирует двухпоточную систему раздельного сбора мусора. На шайбах нанесены надписи с названием разных отходов – перерабатываемых и нет. Задача игрока – принять правильное решение и отправить шайбу не просто в ворота, а в нужное цветовое отверстие.