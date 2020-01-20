РИАМО - 20 янв. В деревне Шкинь под Коломной 22 января откроется памятник дворянскому роду Бибиковых, один из членов которого основал российскую таможенную службу, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«По инициативе попечительского совета Свято-Духовского храма Российским военно-историческим обществом создан обелиск русскому дворянскому роду Бибиковых – владельцев и основателей усадьбы в деревне Шкинь в Коломенском городском округе», – говорится в сообщении.

Проектная документация на установку памятника была разработана архитектором Константином Фоминым. Торжественное открытие обелиска состоится 22 января в 15:00.

Бибиковы – русский дворянский род из Тверских бояр. Множество выходцев из этого семейства были приближены к царскому двору и занимали высокие государственные посты.

Алексей Юрьевич Бибиков был генерал-рекетмейстером и пользовался особым доверием Петра I. Иван Иванович Бибиков, по словам современников, – один из умнейших людей своего времени, был правителем Малороссии. В память о Дмитрии Гавриловиче Бибикове, основавшем российскую таможенную службу, ФТС выпустила медаль «Дмитрий Бибиков».