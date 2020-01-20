РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Единая диспетчерская служба ЖКХ Люберец за минувшую неделю приняла более 5,3 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДС ЖКХ Люберец поступило 5 316 обращений, из них 513 касались вопросов электроснабжения, 569 – водоснабжения. Было 987 вопросов по работе «МосОблЕИРЦ», – сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДДС-112 поступило 9 538 обращений, из них на горячую линию администрации поступило 609 звонков.