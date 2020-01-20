РИАМО - 20 янв. В Мособлдуме 22 января состоятся общественные слушания, на которых обсудят законопроект о запрете продажи снюса несовершеннолетним, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

В ходе обсуждения рассмотрят два документа – изменения в КоАП Московской области и «Об установлении на территории Московской области ограничения розничной продажи несовершеннолетним изделий, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, содержащих никотин, в том числе бестабачных жевательных смесей и (или) пищевых продуктов, содержащих никотин».

«Рынок никотиновой продукции стремительно растет, и, соответственно, увеличивается объем потребления некурительной и бестабачной продукции среди подростков. При этом содержание никотина в подобной продукции зачастую в десятки раз больше, чем в табачных изделиях», – отметил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, законодатели и контрольные органы ищут способы ограничить распространение и продажу подобных веществ.

«Сейчас ведется борьба с торговлей так называемым снюсом. Из-за его постоянно меняющегося состава это вещество сложно определить, как наркотическое. Мы не можем ввести уголовную ответственность за его распространение и торговлю. Однако решать проблему необходимо, и поэтому профильный комитет Мособлдумы разработал региональный законопроект», – пояснил Брынцалов.

Проект закона устанавливает запрет на продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, а также предусматривает ответственность за их вовлечение в процесс употребления данной продукции, отметил глава Мособлдумы.

Планируется, что в общественных обсуждениях примут участие представители профильных министерств области, Роспотребнадзора, уполномоченные по правам человека и ребенка, и других ведомств. В ходе мероприятия обсудят размеры предполагаемых штрафов, вопросы реализации законопроектов и другие связанные темы.