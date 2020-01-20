РИАМО - 20 янв. В Мособлдуме 22 января состоятся общественные слушания, на которых обсудят законопроект о запрете продажи снюса несовершеннолетним, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.
В ходе обсуждения рассмотрят два документа – изменения в КоАП Московской области и «Об установлении на территории Московской области ограничения розничной продажи несовершеннолетним изделий, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, содержащих никотин, в том числе бестабачных жевательных смесей и (или) пищевых продуктов, содержащих никотин».
По его словам, законодатели и контрольные органы ищут способы ограничить распространение и продажу подобных веществ.
«Сейчас ведется борьба с торговлей так называемым снюсом. Из-за его постоянно меняющегося состава это вещество сложно определить, как наркотическое. Мы не можем ввести уголовную ответственность за его распространение и торговлю. Однако решать проблему необходимо, и поэтому профильный комитет Мособлдумы разработал региональный законопроект», – пояснил Брынцалов.
Проект закона устанавливает запрет на продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, а также предусматривает ответственность за их вовлечение в процесс употребления данной продукции, отметил глава Мособлдумы.
Планируется, что в общественных обсуждениях примут участие представители профильных министерств области, Роспотребнадзора, уполномоченные по правам человека и ребенка, и других ведомств. В ходе мероприятия обсудят размеры предполагаемых штрафов, вопросы реализации законопроектов и другие связанные темы.
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