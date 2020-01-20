РИАМО - 20 янв. Неизвестный похитил из ячейки одного из столичных банков 100 тысяч долларов, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

С заявлением о краже средств из отделения кредитной организации на проспекте Маршала Жукова в полицию обратился 45-летний безработный мужчина.

«Неизвестный, находясь в помещении депозитария банка, совершил кражу принадлежащих мужчине 100 тысяч долларов США из банковской ячейки. Материальный ущерб составил 6,15 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.