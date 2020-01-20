РИАМО - 20 янв. В квартире на Рублевском шоссе в Москве мужчина в ходе ссоры нанес своей матери множественные удары ножом, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

«Инцидент произошел вечером 19 января. Мужчина в ходе конфликта ударил свою мать несколько раз ножом в голову и тело. Женщина скончалась на месте происшествия», – сказала собеседник агентства.

После случившегося подозреваемый позвонил в скорую помощь и рассказал об убийстве. Также он попытался покончить с собой, его доставили в больницу. Мужчине оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После разрешения врачей они смогут допросить подозреваемого.