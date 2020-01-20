РИАМО - 20 янв. В ночь на 21 января атмосферное давление в Московском регионе начнет резко опускаться, 22 января оно будет ниже нормы на 10-12 единиц, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Синоптическая ситуация кардинально меняется, циклоны усиливают свое влияние в Средней полосе ЕТР, итогом которого станут усиление ветра и резкое падение атмосферного давления в Москве и в Подмосковье в ближайшие двое суток», — говорится в сообщении.

В ночь на 21 января давление начнет интенсивно понижаться. Днем оно составит 740 миллиметров ртутного столба, что будет на 15 единиц ниже, чем 20 января. 22 января давление снизится еще на 5-7 миллиметров ртутного столба. Оно будет ниже нормы на 10-12 единиц.

Порывистый ветер утром 21 января усилится до 12-14 метров в секунду.

В ночь на 23 января атмосферное давление начнет расти, но эти колебания будут уже не такими значительными, как в ближайшие сутки.