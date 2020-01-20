РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 янв. Свыше 140 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими произошло на дорогах подмосковного Подольска в минувшем году, всего в авариях пострадало более 150 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«По итогам 12 месяцев 2019 года на автодорогах городского округа Подольск произошло 143 ДТП с пострадавшими, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (146). Всего в ДТП получили ранения 154 человека, погибли 14 человек. С участием детей произошло 12 ДТП, в которых 12 детей получили ранения, погибших детей нет», – сказал начальник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск Юрий Черепянский.

Он отметил, что на протяжении всего года лидирующие места среди всех ДТП занимал наезд на пешеходов. Самым аварийным днем недели в 2019 году стал вторник. Минимальное число аварий произошло в субботу.

«Максимальное число погибших также пришлось на вторник, раненых – на воскресенье. Самое большое число происшествий было зарегистрировано в вечернее время: с 18:00 до 20:00 и с 20:00 до 22:00», – пояснил Черепянский.

По вине пешеходов в округе произошло 30 аварий, в которых пострадало 27 человек и три человека погибли.