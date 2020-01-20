РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 янв. Студенты межрегионального центра компетенций – Техникума имени С.П. Королева приняли участие в 12-м международном молодежном гастрономическом фестивале, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

12-й международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Рождество» прошел 18 января в историческом парке «Россия – моя история» в Москве. В фестивале приняли участие 25 команд – учащихся колледжей сферы услуг из Москвы, Подмосковья, регионов России, Республики Болгарии, Казахстана; восемь команд школьников и 41 индивидуальный участник.

«В работе фестиваля приняли участие студенты ГАПОУ МО «МЦК-Техникум имени С.П. Королева». Идея проекта «Возрождаем традиции» заключается в том, что все, что представлено на фестивале, делается совместно и руками профессиональной молодежи. Поэтому, помимо поваров, в фестивале приняли участие декораторы помещений и фито-дизайнеры из МЦК-Техникума имени С. П. Королева, фотографы из Останкинского колледжа современного управления, кино и телевидения», – говорится в сообщении.

Закончился фестиваль грандиозным Рождественским концертом, в котором принимали участие русские, сербские и болгарские фольклорные коллективы.