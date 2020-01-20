РИАМО – 20 янв. В столице поступили сообщения об угрозах взрыва на станциях метро, а также в магазинах «Магнит» и «Пятерочка» и трех роддомах, сообщает Nation News.

«По информации экстренных служб столицы, поступили сообщения об угрозе взрыва на всех станциях метрополитена. Кроме того, проверяются на наличие взрывных устройств все магазины «Магнит» и «Пятерочка», — говорится в сообщении.

Кроме того, проверки из-за угроз минирования проходят в трех роддомах столицы.

В столице и Подмосковье из-за угроз взрывов регулярно проверяют суды, вокзалы, супермаркеты, торговые центры, школы и другие объекты. Ни в одном случае угрозы не подтвердились.

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