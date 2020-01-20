Кому положена бесплатная путевка в санаторий и как ее получить в Подмосковье

Федеральные льготники:

- инвалиды ВОВ (ставшие инвалидами непосредственно во время войны);

- участники ВОВ, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и т.п.;

- приравненные к инвалидам войны лица: военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами при исполнении служебных обязанностей; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т.п., признанные инвалидами;

- участники ВОВ и приравненные к участникам ВОВ бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками во время войны;

- ветераны боевых действий;

- военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- лица, работавшие в период ВОВ на объектах ПВО, местной ПВО, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале войны в портах других государств;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;

- инвалиды и дети-инвалиды;

- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.

Эти граждане имеют право не только на бесплатную путевку в санаторий, но и на бесплатный проезд к месту лечения на междугородном транспорте. Льгота предоставляется при условии, что гражданин не отказался от набора социальных услуг и не получает его в денежном выражении, поясняет Красовская.

Региональные льготники:

- ветераны труда;

- ветераны военной службы;

- труженики тыла – лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ;

- реабилитированные лица – те, кто подвергались политическим репрессиям, необоснованно помещались в психиатрические лечебные учреждения;

- пострадавшие от политических репрессий;

- лица, получающие пенсии в соответствии с законодательством РФ, за исключением лиц, получающих пенсию в соответствии с законодательством РФ о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, нацгвардии РФ;

- лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие страховой стаж для назначения пенсии по старости.

Этим категориям граждан путевки выдаются, если доход семьи или доход одинокого гражданина ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров.

В настоящее время прожиточный минимум для пенсионера в Московской области составляет 9660 рублей. По словам Красовской, путевки региональным льготникам выдаются, если они вышли на пенсию и не работают (это не касается лиц предпенсионного возраста).

Почетные граждане Московской области

Один раз в год бесплатную путевку в санаторий и компенсацию проезда туда и обратно по России могут получить граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин Московской области».

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