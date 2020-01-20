Кому положена бесплатная путевка в санаторий и как ее получить в Подмосковье

Условия получения путевок
Право на льготное лечение в санатории закреплено в федеральном и региональном законодательствах.
Право на бесплатные путевки на федеральном уровне регулирует Федеральный закон № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». На региональном уровне оно закреплено несколькими документами, например, законом Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» и др.
По словам Оксаны Красовской, ведущего юриста Европейской юридической службы, путевки льготникам предоставляются один раз в календарном году. Для этого должны быть медицинские показания, также льготник не должен иметь противопоказаний для санаторно-курортного лечения. Путевки выдают по мере поступления средств из бюджета Московской области в порядке очереди по дате подачи заявления.
Категории льготников, которым положены бесплатные путевки
Федеральные льготники:
- инвалиды ВОВ (ставшие инвалидами непосредственно во время войны);
- участники ВОВ, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и т.п.;
- приравненные к инвалидам войны лица: военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами при исполнении служебных обязанностей; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т.п., признанные инвалидами;
- участники ВОВ и приравненные к участникам ВОВ бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками во время войны;
- ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лица, работавшие в период ВОВ на объектах ПВО, местной ПВО, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале войны в портах других государств;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;
- инвалиды и дети-инвалиды;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.
Эти граждане имеют право не только на бесплатную путевку в санаторий, но и на бесплатный проезд к месту лечения на междугородном транспорте. Льгота предоставляется при условии, что гражданин не отказался от набора социальных услуг и не получает его в денежном выражении, поясняет Красовская.
Региональные льготники:
- ветераны труда;
- ветераны военной службы;
- труженики тыла – лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ;
- реабилитированные лица – те, кто подвергались политическим репрессиям, необоснованно помещались в психиатрические лечебные учреждения;
- пострадавшие от политических репрессий;
- лица, получающие пенсии в соответствии с законодательством РФ, за исключением лиц, получающих пенсию в соответствии с законодательством РФ о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, нацгвардии РФ;
- лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие страховой стаж для назначения пенсии по старости.
Этим категориям граждан путевки выдаются, если доход семьи или доход одинокого гражданина ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров.
В настоящее время прожиточный минимум для пенсионера в Московской области составляет 9660 рублей. По словам Красовской, путевки региональным льготникам выдаются, если они вышли на пенсию и не работают (это не касается лиц предпенсионного возраста).
Почетные граждане Московской области
Один раз в год бесплатную путевку в санаторий и компенсацию проезда туда и обратно по России могут получить граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин Московской области».
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Необходимые документы
За путевками следует обращаться в подразделение социальной защиты населения или в МФЦ с пакетом документов, который для всех категорий льготников включает заявление и документ, удостоверяющий личность.
Федеральные льготники также представляют:
- свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации факт рождения ребенка (для несовершеннолетнего до 14 лет);
- документ, подтверждающий право на льготы;
- документ, подтверждающий место жительства заявителя в Московской области, если указанные сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность заявителя;
- документ, подтверждающий право на получение социальной услуги, подтверждающий отсутствие отказа от от соцпакета.
Региональные льготники дополнительно представляют:
- удостоверение о праве на льготы или иной документ, подтверждающий это право;
- трудовая книжка или иной документ, подтверждающий прекращение трудовой деятельности (например, справка из ПФР);
- документы, подтверждающие доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
- документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства получателя и учитываемых в составе его семьи (единый жилищный документ, выписка из домовой книги, копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения);
- документ, подтверждающий место жительства получателя в Московской области, если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность;
- документ, подтверждающий сведения о назначении и размере пенсии.
Почетные граждане Московской области представляют те же документы, кроме трудовой книжки, справки о доходах и документа, подтверждающего количество лиц, зарегистрированных по месту жительства получателя.
Каким детям положены бесплатные путевки
В Московской области путевки на отдых отдельным категориям детей могут предоставляться бесплатно или с частичной компенсацией. Их выдают в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления.
Согласно Закону о мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области, право на получение бесплатных путевок, а также на бесплатный проезд на междугородном транспорте до санатория или лагеря в обе стороны имеют:
- дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в общеобразовательных организациях с наличием интерната, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, стационарных учреждениях социального обслуживания, а также социально-реабилитационных центрах и приютах для несовершеннолетних;
- дети-инвалиды и лица, их сопровождающие (льготная путевка и право на бесплатный проезд для одного сопровождающего получается на тех же условиях, что и для самого ребенка);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, воспитывающиеся в государственных учреждениях, муниципальных и негосударственных организациях в Московской области;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
По словам юриста, к последним относятся, например, жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, дети – жертвы насилия; дети из малоимущих семей и т.п. Подробный перечень можно посмотреть в ст. 2 Закона Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области».
Каким детям положены путевки с компенсацией или оплатой стоимости
Согласно региональному закону № 1/2006-ОЗ, право на частичную или полную компенсацию стоимости путевки в детские санатории и оздоровительные учреждения детского отдыха имеют:
- дети из многодетных семей;
- дети погибших военнослужащих;
- дети-инвалиды и сопровождающее их лицо;
- иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Полная компенсация стоимости путевки предоставляется детям из семей со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума в Московской области. Компенсация равна фактической стоимости путевки, но не должна превышать величины стоимости путевки, установленной правительством Московской области для расчета размера компенсации. Компенсация предусмотрена за путевки продолжительностью не более 24 дней.
Частичная компенсация предоставляется в размере не более 90% величины стоимости путевки, установленной правительством Московской области, в зависимости от среднедушевого дохода семьи. Порядок определения размера частичной компенсации утверждается региональным министерством социальной защиты.
Кроме того, некоторые категории детей имеют право на частичную компенсацию или частичную оплату путевки:
- дети работников государственных учреждений Московской области;
- дети государственных гражданских служащих Московской области;
- дети лиц, замещающих государственные должности Московской области,
- дети лиц, работающих в органах государственной власти Московской области, на должностях, не являющихся должностями государственной гражданской службы Московской области или государственными должностями Московской области.
Эта категория льготников не имеет права на полную компенсацию стоимости путевки.
Необходимые для детей документы
Заявление на получение путевки с пакетом документов подается в управление социального развития или МФЦ. Также есть возможность подать документы через портал госуслуг.
В соответствии с законом «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской области» для получения бесплатной путевки кроме заявления понадобятся:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской области (единый жилищный документ, выписка из домовой книги, копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения).
Для получения полной или частичной компенсации стоимости путевки необходимо представить:
- заявление с реквизитами банка и лицевого счета заявителя для перечисления указанной компенсации;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий место жительства ребенка в Подмосковье;
- договор на приобретение путевки либо договор на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления ребенка;
- документ, подтверждающий оплату путевки (кассовый чек или
квитанция к приходному кассовому ордеру);
- документы, подтверждающие частичную оплату (компенсацию) стоимости путевки за счет других источников (при наличии);
- документ, подтверждающий пребывание ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления и санаторно-курортной организации.
Льготные путевки для военнослужащих и членов их семей
В эту категорию входят военнослужащие и члены их семей, кроме курсантов военных образовательных организаций. В соответствии с п. 4 ст. 16 ФЗ «О статусе военнослужащих» им положены путевки в санатории, дома отдыха, пансионаты, детские лагеря, на туристские базы федеральных органов исполнительной власти. Например, в случае если военно-врачебная комиссия направляет военнослужащего на медицинскую реабилитацию после лечения в стационаре.
Размер компенсации зависит от категории военнослужащих, поясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Виталий Мельников. Порядок компенсации такой:
- проходящим военную службу по контракту (за исключением курсантов), членам семей военнослужащих компенсируется 100% стоимости путевки;
- офицерам, уволенным с военной службы по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения – 25%; членам их семей и иждивенцам, проживающим совместно с ними, – 50%;
- прапорщикам и мичманам, уволенным со службы по достижении ими предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых составляет 20 лет и более, – 25%.
В каждом конкретном случае военнослужащему необходимо уточнять по месту службы, какая льготная путевка ему положена. Затем не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой поездки с медицинской справкой и заявлением нужно обратиться в санаторно-курортное учреждение. Какие дополнительные документы потребуются, лучше узнать непосредственно в санатории, доме отдыха и т.п.
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