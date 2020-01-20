РИАМО - 20 янв. В Москве открылось движение транспорта по второму участку новой вылетной магистрали – проспекту Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до Минской улицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В составе участка Южного дублера Кутузовского проспекта построили 7,1 километра дорог, шесть эстакад, путепровод и два моста.

«В прошлом году мы построили первый участок проспекта Генерала Дорохова от МКАД до Аминьевского шоссе. Сегодня вводим второй этап. Теперь автомобилисты, минуя Можайское шоссе и Кутузовский проспект, смогут доезжать от МКАД до Минской улицы», – сказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, достроить последний участок с выходом на Третье транспортное кольцо планируется в конце 2020 года. Новая магистраль будет носить имя героя Отечественной войны 1812 года Ивана Дорохова.

«Решение примем завтра на заседании президиума правительства Москвы – с учетом мнения москвичей, проголосовавших на портале «Активный гражданин», – отметил Собянин.

Строительство дублера улучшит транспортную доступность инноцентра «Скол­ково», столичных районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье, микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки.

Кроме того, трасса соединит крупные городские магистрали – МКАД, Северо-Западную хорду, Южную рокаду, Мосфильмов­скую и Минскую улицы, ТТК и Бережковскую набережную.