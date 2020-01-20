РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Сотрудники полиции подмосковных Люберец с понедельника начала выявлять сбытчиков наркотиков, операция «Дилер» продлится до 24 января, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«На территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» с 20 по 24 января проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Дилер». Мероприятия направлены на установление лиц, причастных к незаконному сбыту наркотиков, в том числе в составе организованных групп», – говорится в сообщении.

Также полицейские будут выявлять всю цепочку наркосбыта, а также задерживать распространителей наркотиков в местах массового проведения досуга и отдыха молодежи и в учебных заведениях.

«Если вы обладаете какой-либо информацией о хранении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ, содержании наркопритона или культивировании наркосодержащих растений, сообщите по телефонам: 8(495)609-49-52 (дежурная часть ГУ МВД России по Московской области); 8(495)692-70-66 (телефон доверия ГУ МВД России по Московской области); 8(495)554-93-94 (дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое»)», – заключается в сообщении.