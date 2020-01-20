РИАМО - 20 янв. Почти 45 тысяч сотрудников Московского метрополитена привились от гриппа во время эпидемиологического сезона 2019 года, сотрудники метро могли сделать прививку от гриппа на базе здравпунктов медслужбы подземки и в передвижных пунктах, сообщила в понедельник главный врач - начальник медицинской службы Московского метрополитена Вера Жельвис.

«Мы привили почти 45 тысяч работников метрополитена. Это более 76% от общей численности сотрудников метро, что превышает рекомендации Роспотребнадзора. Из них работников локомотивных бригад привили почти 6 тысяч – это 90% от численности», - сказала Жельвис.

Она отметила, что сотрудники метро могли сделать прививку от гриппа на базе здравпунктов медицинской службы Московского метрополитена, а также в передвижных прививочных пунктах, которые располагались около станций метро и МЦК.