РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 янв. Спортсменка из Королева Алина Кантемирова стала серебряным призером международных соревнований по боксу, сообщается на странице спортшколы олимпийского резерва «Королев» в Instagram.

Международные соревнования по боксу «Кубок 9 наций» проходит в сербском городе Сомбор. В соревнованиях приняли участие спортсменки из 32 стран Европы, Азии и Африки.

«Кантемирова Алина провела три боя и в упорном поединке финального боя проиграла спортсменке из Франции со счетом 3:2, завоевав серебряную медаль», – говорится в сообщении.

Тренером Алины является Владислав Зычков.