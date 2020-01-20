РИАМО - 20 янв. В аэропорту Шереметьево не будут строить седьмой терминал G, следующий терминал С2 будет построен не раньше 2026 года, сообщил совладелец и председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко.

О возможном строительстве терминала G было объявлено в прошлом году.

«В реальности таких планов сейчас нет. Были размышления о возможном таком объекте на юге, рядом с терминалом D. Но когда мы внимательно все изучили, решили, что с учетом уже проектируемых терминалов он нам не нужен. Строительство С2 и глубокая реконструкция после этого терминала F и так дадут нам пропускную способность в 100 миллионов пассажиров», — сказал Пономаренко в интервью газете «Ведомости».

Он отметил, что аэропорт планирует достичь трафика в 80 миллионов пассажиров в год в 2026-2027 годах, а в 2030-2033 годах – 100 миллионов пассажиров. Также Пономаренко подчеркнул, что условия для роста созданы, но, каким он будет, зависит от динамики ВВП страны и доходов населения, а также от того, как авиакомпании будут наращивать свой флот.

Следующий терминал С2, по планам, начнут строить в 2024, а введут в эксплуатацию в начале 2026 года. Он будет обслуживать международные рейсы, пропускная способность составит не менее 15 миллионов пассажиров в год. Вместе с терминалами В и С1 он образует единый терминальный комплекс длиной 1 километр.

Пономаренко также рассказал, что планируется продать 30% акций аэропорта.

«Рассматриваем продажу 30%-го пакета. В том числе как возможный источник получения средств на выкуп у государства 30% акций Шереметьева», — отметил совладелец аэропорта.

По его словам, основных претендентов пока четверо. Примерную стоимость он называть не стал.