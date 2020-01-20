РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Сотрудники ГИБДД Подольска до 26 января проверят пешеходов округа на соблюдение правил дорожного движения (ПДД), говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске по итогам 2019 года самым распространенным нарушением ПДД стал переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, либо в неустановленном месте. Всего было зафиксировано 20 таких случаев.

«В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, на территории городского округа отделом ГИБДД с 20 по 26 января 2020 года будет проводиться оперативно профилактическое мероприятие «Пешеход», – сказал начальник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск Юрий Черепянский.

Он отметил, что особое внимание автоинспекторы уделят непредставлению преимущества пешеходам водителями транспортных средств, нарушению ПДД пешеходами, профилактике нарушений ПДД несовершеннолетними, стоянке автомобилей на тротуарах и пешеходных дорожках.