РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез более 30 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании руководитель подразделения регоператора Павел Бражников.

«За минувшую неделю в городском округе Люберцы региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 29 054 кубометра твердых коммунальных отходов (ТКО) и 1 615 кубометров сухих отходов», – сказал Бражников.

Он добавил, что для бесперебойной работы на минувшей неделе задействовали 79 человек и 48 единиц техники.