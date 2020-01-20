РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Две команды учащихся лицея №23 Подольска одержали победу в городской олимпиаде «Математическая регата», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В лицее №23 Подольска 18 января прошла муниципальная олимпиада «Математическая регата», в которой приняли участие более 100 восьмиклассников из 21 образовательного учреждения округа.

«В уютном актовом зале состоялся настоящий праздник математических знаний, в течение которого команды решали и разбирали задачи из различных разделов олимпиадной математики. Победили с одинаковыми баллами две команды лицея №23 (8«А» класс), также среди призеров команда школы №29 и две команды семиклассников лицея №23 (7«А» класс). Поощрительными призами награждены участники из школ №№1, 8 и лицея №1», – говорится в сообщении.

В проведении мероприятия принимали участие выпускники лицея №23 – студенты технических вузов. Мероприятие прошло при поддержке комитета по образованию администрации и информационно-методического центра Подольска.