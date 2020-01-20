РИАМО - 20 янв. Московский метрополитен является одним из самых чистых и безопасных в санитарно-эпидемиологическом отношении, за всю историю он ни разу не становился источником распространения инфекционных заболеваний, сообщила журналистам в понедельник главный врач - начальник Медицинской службы Московского метрополитена Вера Жельвис.

«С уверенностью могу сказать, что Московский метрополитен ­­- один из самых чистых и безопасных в санитарно-эпидемиологическом отношении. За всю историю Московский метрополитен ни разу не стал источником распространения инфекционных заболеваний», - сказала Жельвис.

Она отметила, что в мае 2020 года Московскому метро исполнится 85 лет.