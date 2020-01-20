РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. За минувшую неделю с незаконных свалок Люберец вывезли более 10 кубометров отходов, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель руководителя управления благоустройства администрации городского округа Алексей Орлов.

«За минувшую неделю в уборке было задействовано 98 единиц спецтехники и 996 человек. С несанкционированных свалок вывезли более 10 кубометров мусора за неделю», – сказал Орлов.

По его словам, также на территории Люберец было вырублено пять деревьев.