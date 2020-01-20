РИАМО - 20 янв. На линиях столичной подземки курсируют около 6 тысяч вагонов, вагонов типа «Ока» и инновационных «Москва» около 2,7 тысячи, они оборудованы современной системой обеззараживания воздуха, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель начальника Московского метрополитена – глава дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

«Московский метрополитен проводит не только расширенную уборку прилегающих территорий – зданий, сооружений, вестибюлей станции и вагонов, но в последние годы закупает инновационный подвижной состав, в который входит система обеззараживания. Современных вагонов типа «Ока» и «Москва» на сегодняшний день закуплено уже порядка 2,7 тысяч, а всего на линиях Московского метрополитена курсируют порядка 6 тысяч вагонов», – сказал Дощатов.

Он уточнил, что в вагонах старого типа обеззараживание воздуха производится при помощи стационарных установок.

По его словам, новые инновационные составы «Москва» ездят на семи линиях столичного метрополитена.