РИАМО - 20 янв. Порядка 195 тысяч человек окунулись в купели на территории Подмосковья на Крещение, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В крещенскую ночь с 18 на 19 января порядка 195 тысяч человек окунулись в купелях, водоемах и храмах Московской области. Совершить омовение можно было на территории 307 населенных пунктов в 599 местах отправления религиозного культа», – говорится в сообщении.

В топ-10 купелей вошли: купели у святого источника «Белый колодец» в Зарайске и Ногинском пруду в микрорайоне имени Ногина в Серпухове; иордани на Истре (Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь); купели в селе Талеж в городском округе Чехов; купели в усадьбе Демьяново в Клину; иордани на берегу Пехорки в Балашихе; источник святого Николая Чудотворца при Успенском храме в Коломне; источник преподобного Саввы у Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде; купели на источнике Преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» в деревне Взгляднево Сергиево-Посадского округа; купели на набережной озера Сенеж в Солнечногорске.

Всего на территории Подмосковья организовали свыше 200 мест для купаний. Все площадки оборудовали настилами с противоскользящими покрытиями и безопасным спуском.

Безопасность при проведении крещенских купаний обеспечили более 2,2 тысячи спасателей и порядка 700 единиц техник, 65 бригад скорой помощи, более 300 росгвардейцев и полицейские. Нарушений общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий допущено не было.