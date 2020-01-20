РИАМО - 20 янв. Московская железная дорога стабилизировала график движения поездов на Казанском направлении, ранее на участке автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В понедельник в 3:47 на участке в районе станции Фаустово (Рязанское направление МЖД, ответвление от Казанского) произошла авария. Автомобиль выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №93 Пенза – Москва. Водитель и пассажирка легковушки погибли.

«В пути с задержкой все еще следует несколько пригородных поездов, диспетчеры работают над тем, чтобы сократить опоздание», — говорится в сообщении.

В результате ДТП автомобиль был зажат под автосцепкой локомотива, были повреждены элементы железнодорожной инфраструктуры. Движение поездов на двухпутном участке Фаустово – Бронницы пришлось остановить.

Железнодорожники начали восстановительную работу, в 5:12 для движения поездов в реверсивном режиме был открыт один путь. В 5:48 с пути убрали автомобиль, и в 5:54 поезд №93 Пенза – Москва продолжил следовать по маршруту, движение восстановили по всем путям.

Из-за происшествия было задержано 18 пригородных и 13 пассажирских поездов, семь электричек отменили.

МЖД просит водителей соблюдать ПДД, нарушения создают угрозу в том числе для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.

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