РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Полицейские Подольска задержали двоих подозреваемых в краже имущества коммерческой компании, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 28-летнего представителя коммерческой организации. Он рассказал, что неизвестные на складе фирмы по улице Троицкая деревни Коледино Подольска совершили кражу имущества компании на сумму более 17 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны 20-летний ранее судимый житель Ивановской области и 35-летний ранее судимый подольчанин. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемые подписали подписку о невыезде.