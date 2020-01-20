РИАМО - 20 янв. Около 2 тысяч жителей подмосковного Реутова пришли в храмы в ночь с 18 на 19 января по случаю одного из главных христианских праздников – Крещения, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Около 2 тысяч жителей пришли в храмы Реутова в ночь Крещения. Оборудованных мест для купания в Реутове нет, поэтому еще почти 1,5 тысячи реутовчан в крещенскую ночь окунулись в купели, оборудованные в соседней Балашихе и в Москве на Белом Озере. Рядом с водоемами до конца воскресенья (19 января - ред.) дежурили представители МЧС, которые обеспечивают порядок и безопасность», – гвоорится в сообщении.

Ежегодно с 18 на 19 января православные верующие празднуют Крещенский сочельник, который традиционно отмечают омовением в воде. Праздник символизирует очищение после принесения покаяния в грехах.