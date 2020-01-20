РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поблагодарил сотрудников администрации, правоохранительных органов и спасателей за обеспечение безопасности на Крещение, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник в администрации Люберец состоялось оперативное совещание. Ружицкий отметил достойный уровень организации празднования Крещения Господне.

«Крещение – это массовое мероприятие, оно было организовано на 4 площадках. Все прошло хорошо, не было зафиксировано никаких нарушений, организация праздника была на достойном уровне. Спасибо сотрудникам правоохранительных органов, спасателям, комитету по культуре и дирекции парков культуры и отдыха», – сказал глава округа.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в организации.