РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Управляющая компания МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Подольска заменила батареи в подъездах одного из домов на Спортивном проезде, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты участка сантехнических работ (управляющей компании МУП «СЕЗ») выполнили работы по замене старых радиаторов отопления в местах общего пользования на новые в многоквартирном доме по адресу: микрорайон Климовск, улица Спортивный проезд, дом 5», – говорится в сообщении.

Также управляющая компания просит жителей дома №7 по улице Серпуховской не оставлять в подъездах крупногабаритный мусор.