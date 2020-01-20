РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 янв. Сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона подмосковных Люберец на минувшей неделе выезжали по сигналу тревоги более 30 раз, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«На минувшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 34 выезда по сигналу тревоги. Оно участвовало в ликвидации 13 пожаров, шесть из них произошли в Люберцах», – сказал Иванов.

По его словам, два произошли в частном секторе, два в жилых квартирах, один в бытовке и один на автомобильном транспорте.