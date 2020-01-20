РИАМО - 20 янв. В подмосковных Бронницах мужчина ударил ножом своего знакомого, пострадавшего госпитализировали с ранением брюшной полости, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Преступление было совершено в ночь на 19 января в квартире по улице Полевая. Пострадавший 1984 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый пострадавшего 1986 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».