РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Родственники разыскивают 34-летнего мужчину, пропавшего в Подольске в 2018 году, в настоящее время его местонахождение по-прежнему неизвестно, сообщила «РИАМО в Подольске» мать пропавшего.

«Мой сын Сергей Мигас пропал в апреле 2018 года. Мне до сих пор неизвестна его судьба и жив ли он. Известно, что до исчезновения он жил с сожительницей в Подольске, в доме 21 по улице 43-й Армии. У него на правой стороне лба имеется шрам, а на кисти руки имеется татуировка «МСП», – сказала мать пропавшего.

Она отметила, что о пропаже мужчины родственники заявили в полицию.

«Всех, кто знает о его местонахождении или судьбе, прошу сообщить по телефону: 8(926)104-33-72», – добавила мать пропавшего.