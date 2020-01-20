РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 янв. Сотрудники пожарной охраны Балашихи ликвидировали возгорание в бане в микрорайоне Салтыковка, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 20 января в 04:20 поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Гражданская. В 5:47 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания участвовали 16 человек, кроме того, было использовано четыре единицы техники.

Информации о пострадавших нет.