РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 янв. Около 7 тысяч жителей подмосковных Люберец приняли участие в традиционных крещенских купаниях, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Почти 7 тысяч люберчан приняли участие в традиционных крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января. Также в этот день прошли праздничные богослужения во всех восьми храмах городского округа, ночные службы – в храме Преображения Господня и Свято-Троицком храме», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что в городском округе Люберцы для традиционных купаний подготовили четыре площадки: иордань – на Малаховском озере и три купели: в городском парке «Наташинские пруды», на Большом Кореневском карьере в поселке Красково и на территории церкви Святого Духа в поселке Октябрьский.

Все места для купаний были оборудованы сходнями, лестницами, специальными настилами. На местах дежурили сотрудники МЧС, полиции, частных охранных предприятий, бойцы Красковской народной дружины, медицинские работники. Во всех местах крещенских купаний жителей угощали горячим чаем и выпечкой.

Ружицкий добавил, что крещенские купания в Люберцах прошли без происшествий.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник – в ночь с 18 на 19 января – и в сам праздничный день во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды.