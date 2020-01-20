РИАМО – 20 янв. Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ, соответствующий законопроект внесут в Госдуму до конца февраля, пишет в понедельник газета «Известия».

Сейчас комиссия составляет от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: онлайн, наличными через кассу или же с помощью банкомата.

«Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе», — сказал глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Он добавил, что сейчас проводятся последние консультации и доработки документа. Центробанк поддержит инициативу.

Первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев отметил, что законопроект важен в первую очередь для малообеспеченных семей и одиноких пенсионеров. Ощутимых потерь доходов банки не понесут.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов отметили, что их партии поддержат законопроект. В КПРФ заявили о том, что сначала собираются изучить законопроект, чтобы не допустить нарушения баланса интересов населения и банков.

Член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький отметил, что, если законопроект будет принят, банки найдут возможность компенсировать потери за счет граждан. Например, они могут начать брать деньги с управляющих компаний, а те, в свою очередь, повысят цены для населения.