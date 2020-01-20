РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. В полицию подмосковных Люберец за прошедшую неделю поступило 2 тысячи обращений от жителей, по ним возбудили 46 уголовных дел, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«В МУ МВД России «Люберецкое» поступило 2 тысячи обращений от жителей Люберец за минувшую неделю. По ним возбудили 46 уголовных дел, 41 раскрыли по горячим следам. Личный состав участвовал в празднике Крещение Господня, никаких происшествий не случилось», – сказал Романцев.

За неделю было совершено 180 ДТП с четырьмя пострадавшими.