РИАМО – 20 янв. Россияне смогут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года, пишет в понедельник газета «Известия».

За первого ребенка в семье теперь положен материнский капитал в размере 466,6 тысячи рублей, а при рождении второго малыша эта сумма увеличится на 150 тысяч рублей. Еще 450 тысяч рублей государство выплатит в счет ипотеки за рождение третьего ребенка.

«Депутаты и сенаторы экстренно готовятся к рассмотрению законопроектов, необходимых для выполнения поручений, которые президент РФ дал в недавнем послании Федеральному собранию. Так, в комитете Госдумы по социальной политике заявили, что материнский капитал на первенца, как и жилищные выплаты на детей, начнут оформлять уже в марте-апреле», – говорится в материале.

Для проведения выплат необходимо внести изменения в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».

Основная подготовительная работа уже проведена. Сейчас Совету Федерации предстоит провести тщательный анализ законопроектов и методических рекомендаций, которые потребуются для реализации послания президента.

С инициативой расширить программу маткапитала как минимум до 2026 года, а также начать выдавать его уже при рождении первого ребенка президент РФ Владимир Путин выступил 15 января в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.