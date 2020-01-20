РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Пожарные Подольска ликвидировали возгорание в гараже в Суворовском тупике, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 19 января в 18:31 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Подольск, улица Суворовский тупик. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 19:37. В результате пожара никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Всего в тушении принимали участие три единицы техники и 11 человек.